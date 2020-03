🎥 Sambavoetbal in quarantaine: Braziliaanse topspits toont hoe zij zijn tijd verdrijft

Roberto Firmino zit net als andere Premier League-spelers in zelfisolatie: thuisblijven om niet besmet te raken met het coronavirus. Maar dat belet hem niet om toch nog te voetballen.

Liggend vanop de grond toont de Liverpool-spits wat hij allemaal kan met de bal. Als je zien wat hij vanuit die positie allemaal kan, is het duidelijk dat 'Bobby' Firmino de Braziliaanse nationaliteit heeft.

FIrmino is de steevaste nummer 1 in de spits bij Liverpool. De club us op weg naar zijn eerste Premier League-titel sinds 1990, als het coronavirus de competitie niet helemaal stillegt voor de rest van het seizoen.