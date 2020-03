Komen Messi, Hazard en Courtois dit seizoen nog in actie? "Pas terug voetbal als er geen enkel gezondheidsrisico meer is"

De Spaanse voetbalbond en de profliga hebben beslist dat het nog te vroeg is om vanaf 29 maart al opnieuw over te gaan tot voetballen. De hervatting wordt voor onbepaalde duur uitgesteld.

Dat heeft de Spaanse voetbalbond in samenspraak met La Liga beslist. "Het professionele voetbal wordt geschorst totdat dat bevoegde Spaanse instanties beslissen dat er weer gespeld kan worden, zonder dat dat een risico voor de gezondheid inhoudt", klonk het in een communiqué.

Het is dus allesbehalve zeker of er dit seizoen nog gevoetbald zal worden in Spanje, waar Rode Duivels Thibaut Courtois, Eden Hazard en Adnan Januzaj actief zijn.