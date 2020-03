Het rapport van de redactie: 15 - KV Oostende kon gebrek aan budget niet compenseren

Onze redactie is niet blijven stilzitten in afwachting van de slotspeeldag, als die er überhaupt nog komt. Aangezien er nog weinig aan de stand zal veranderen hebben we per ploeg een balans opgemaakt en ze vergeleken met onze prognose. Vandaag is het aan het nummer 15: KV Oostende.

Transfers

Het zag er allemaal al wat brik en brak uit toen Oostende aankondigde dat zijn kern volledig was. Renato Neto, Ronald Vargas, Yaya Sané, Idrissa Sylla... Qua blessureverleden kon het al tellen. Zware knie-operaties zijn nooit een goed teken, zeker op hun leeftijd. Het mocht echter allemaal niet te veel kosten, zoals we nu ook wel duidelijk hebben gemerkt.

Palaversa was hét schot in de roos, maar de huurling van Manchester City viel op een heel ongelukkig moment voor maanden uit. Toen hij terug was, kreeg hij al gauw Dennis van Wijk voorgeschoteld en die was niet al te best voor zijn zelfvertrouwen.

Hjulsager en Skulason waren de andere twee inkomende transfers die wel een meerwaarde opleverden, maar het was allemaal veel te weinig om een grote impact te hebben. Het turbulente seizoen met elke week wel wat anders op tafel maakte het er allemaal niet makkelijker op.

Waar kon het beter?

Zoals eerder gezegd moest Oostende creatief omspringen met het beschikbare budget. Maar met 58 geïncasseerde goals - gemiddeld twee per match - weet je meteen waar het schoentje wrong. Wout Faes trok in de meeste wedstrijden wel zijn streng, maar daarna was de spoeling heel dun. Goran Milovic was behulpzaam op hoge ballen, maar qua wendbaarheid en uitvoetballend vermogen was het al een pak minder.

Op het middenveld hebben ze nooit de maandenlange afwezigheid van Palaversa kunnen opvangen. Die zorgde ook voor meer stabiliteit voor de verdediging, maar toen hij wegviel, leek het op een zandkasteel dat door de golven geteisterd werd: elke keer brokkelde het wat meer af.

Het ontbreken van een echte goalgetter was natuurlijk ook een probleem. Als je drie centrumspitsen samen zes goals maken, is dat niet om over naar huis te schrijven. Sakala maakte er 9 en de nummer 2 in de stand van de schutters was... Skulason met drie.

Prognose versus realiteit

We moeten zeggen dat we iets te optimistisch waren begin dit seizoen. We voorspelden KVO een rustig seizoen op plaats 12. Het is ook nooit rustig geweest aan Zee. Al van voor Nieuwjaar circuleren de geruchten over een mogelijk faillissement. Er waren ook de vele ruzies met ex-voorzitter Marc Coucke. Maar het grootste mankement was natuurlijk het gebrek aan budget. Anders hadden ze in de winter wel nog kunnen bijsturen...

Deze rapporten verschenen al in onze reeks:

16 - Waasland-Beveren boet in op kwaliteit na een seizoen met 27 punten