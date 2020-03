Het rapport van de redactie: 16 - Waasland-Beveren boet in op kwaliteit na een seizoen met 27 punten

Onze redactie is niet blijven stilzitten in afwachting van de slotspeeldag, als die er überhaupt nog komt. Aangezien er nog weinig aan de stand zal veranderen hebben we per ploeg een balans opgemaakt en ze vergeleken met onze prognose. Vandaag is het aan het nummer 16; Waasland-Beveren.

Transfers

Waar te beginnen bij het Waasland-Beveren van dit seizoen? De voorbije jaren hadden ze telkens nog minstens iemand die erboven uitstak. Ampomah bijvoorbeeld, die op een goede dag een hele verdediging aan de praat hield. Of Emond en Thelin, die in de dubbele cijfers gingen wat doelpuntenproductie betreft. Dit seizoen was dat Aleksandar Vukotic, maar alleen in de letterlijke zin van ‘erboven uitsteken’.

Met Boljevic en Ampomah nam de Wase club afscheid van hun beste spelers. De nieuwkomers, vooral jongelingen, waren niet van hetzelfde niveau. Velen hadden weinig ervaring op het hoogste niveau en al zeker niet in een degradatiestrijd. Ook meer ervaren jongens zoals Kobayashi en Wiegel wogen te licht.

Inboeten op kwaliteit na een seizoen met 27 punten is dodelijk gebleken. Alleen een half mirakel op de slotspeeldag of een oplossing met 18 of 20 ploegen in een nieuw format kan dit W-B nog redden.

Waar kon het beter?

Waar niet? Al na vijf speeldagen, in augustus nog (!), mocht Adnan Custovic zijn biezen pakken en onder zijn opvolger, Arnauld Mercier, ging het even wat beter. Vier opeenvolgende matchen zonder nederlaag was de langste reeks en rond de jaarwisseling was er zowaar een 9 op 9. Maar ook een nederlaag kwam nooit alleen bij de Waaslanders: reeksen van twee, drie, vier, drie en op het einde zelfs zeven opeenvolgende nederlagen.

Met de meeste tegengoals (60) en de minste gemaakte doelpunten (21) kan je van een terechte laatste plaats spreken. Topschutter dit jaar is Tuur Dierckx met amper vier doelpunten. De flankaanvaller zat vaak in de lappenmand, maar scoorde toch meer dan spitsen Milosevic (3 goals), Sula (2) en Durmishaj, die beurtelings het ‘vertrouwen’ kregen. De weinige matchen waarin ze aardig wat kansen bij elkaar voetbalden werden niet altijd gewonnen, zoals STVV uit (1-1) of Zulte Waregem thuis (1-2).

Prognose vs realiteit

In juli voorspelden we dat W-B als zestiende zou eindigen (die prognose leest u HIER). De club had, vooral omwille van het uitblijven van een uitspraak in ‘Propere Handen’ nog geen transfers gedaan en een offensief bleef uit. Zelfs in de winter werd de portefeuille niet bovengehaald. De standvastigheid waar sprake van was -met dezelfde trainer aan het volgende seizoen beginnen- werd al na vijf speeldagen overboord gegooid. Kortom, een seizoen om snel te vergeten.