Messi blijft grootverdiener met astronomisch bedrag en houdt zo C. Ronaldo en Neymar achter zich

Naar jaarlijkse gewoonte presenteert France Football zijn jaarlijkse lijst van grootverdieners in het voetbal. Net zoals vorig jaar komt Lionel Messi er als 'winnaar' uit.

France Football baseert zich voor het lijstje op de brutolonen en premies, maar ook op de verwachte reclame-inkomsten. Alles opgeteld zou Lionel Messi naar schatting 131 miljoen euro verdienen. Een 'kleine' stijging van een miljoen euro tegenover 2019.

De Argentijn houdt zo Juventus-ster Cristiano Ronaldo achter zich. De eeuwige concurrent van Messi moet het met 'slechts' 118 miljoen euro per jaar doen. Neymar Junior verdient 4,5 miljoen euro meer dan vorig jaar en komt zo uit op 95M. Het verschil tussen dit drietal en de volgende in het rijtje is gigantisch. De rest van de lijst wordt dinsdag pas gepubliceerd.

La vingt-deuxième édition du « spécial salaires des stars »

à retrouver demain dans @francefootball !

Un dossier de 15 pages avec le Top #Ligue1, le Top #Ligue2, le Top international mais également le Top des entraîneurs et le Top féminines #FranceFootball pic.twitter.com/SNxjPOpagq — L'ÉQUIPE Pro (@lequipe_pro) March 23, 2020

Bij de trainers is Diego Simeone de grootverdiener.