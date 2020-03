🎥 Supporters Manchester United weten het zeker: "Jadon Sancho heeft het nieuws via Instagram bevestigd"

Heel wat ploegen hengelen naar de diensten van Jadon Sancho. De kans is zeer groot dat de flankaanvaller Dortmund zal verlaten en Manchester United en Chelsea lijken de voornaamste kandidaten te worden om hem binnen te halen.

Beide supportersgroepen weten het zeker: Jadon Sancho zal hun ploeg versterken. Het lijkt dus een zware strijd te worden tussen de twee ploegen, maar na een filmpje van Sancho op zijn instagram weten de supporters van Manchester United het zeker.

Een supporter zei tijdens het filmpje "Ignore this if you're coming to United" en Sancho probeert het weg te lachen om daarna over iets anders te beginnen. Bekijk hieronder het filmpje: