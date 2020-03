Eupen voldeed volledig aan de verwachtingen: niet goed, maar zonder problemen erin gebleven

Onze redactie is niet blijven stilzitten in afwachting van de slotspeeldag, als die er überhaupt nog komt. Aangezien er nog weinig aan de stand zal veranderen hebben we per ploeg een balans opgemaakt en ze vergeleken met onze prognose. Vandaag is het aan het nummer 13: Eupen.

Transfers

Laten we zeggen dat Eupen zijn best deed op de transfermarkt dit seizoen. Maar liefst 24(!) spelers kwamen aan bij de Oostkantonners. Jordi Amat en Olivier Verdon werden vaste waarden in de verdediging. Jens Cools bracht stabiliteit op het middenveld en Jon Bautista mocht regelmatig opdraven in de spits. Voor de rest waren het niet allemaal schoten in de roos.

Knowledge Musona, gehuurd van Anderlecht, deed ook nog wel een duit in het zakje met een heel belangrijk doelpunt. Na tien wedstrijden verliet Eupen de degradatiezone en ze keerden er eigenlijk nooit meer terug. Echt zorgen hebben ze zich Am Kehrweg niet moeten maken.

Waar kon het beter?

Dat is niet ver zoeken. De aanval liet Eupen redelijk zwaar in de steek. Dertien goals werden verdeeld onder vier aanvallers en in totaal kregen 7 aanvallers redelijk wat kansen. Dan kan je toch spreken over een gebrek aan efficiëntie vooraan. Terwijl het achterin wel redelijk stabiel bleef deze keer. Er waren zelfs drie teams die meer doelpunten slikten dan Eupen. Niet toevallig de drie teams die ze voor zijn gebleven.

Prognose versus realiteit

We zaten er niet ver naast. We hadden Eupen voor het seizoen op een 14de plaats gezet. Ze doen dus één plaatsje beter. En of de competitie nu nog uitgespeeld wordt of niet, daar zullen ze ook blijven staan. Eupen heeft aan de verwachtingen voldaan: een redelijk rustig seizoen.