Heeft Huntelaar zijn laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld?

Waar voetbalt Klaas-Jan Huntelaar volgend seizoen. Het contract van de Nederlander loopt in juni af bij Ajax.

De Amsterdammers haalden Huntelaar in de zomer van 2017 terug naar Nederland. Sinds zijn terugkeer vond The Hunter 38 keer de weg naar doel in 74 wedstrijden. De vraag is of daar nog een 75e wedstrijd bijkomt, nu het ook in Nederland onduidelijk is of er dit seizoen nog gevoetbald wordt.

Ajax zou graag verder gaan met de spits, maar dan aan verminderde voorwaarden. Dat meldt Voetbal International. Slaat de 36-jarige spits nog een laatste financiële slag op blijft hij de Amsterdammers trouw?