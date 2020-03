Paolo Maldini na besmetting met coronavirus: "Je lichaam moet de strijd aangaan met een onbekende vijand"

Zaterdag raakte bekend dat Paolo en Daniel Maldini positief hadden getest op het coronavirus. De technisch directeur van AC Milan liet weten intussen aan de beterhand te zijn.

“Het ergste is achter de rug”, vertelde de Milanese legende aan Corriere della Serra. “Het virus voelt als een grip, maar dan een stuk heftiger.”

“Je hebt het gevoel dat alle lucht uit je longen wordt geperst. Je lichaam moet de strijd aangaan met een onbekende vijand. Maar het ergste is achter de rug. Ik ken mijn lichaam goed genoeg.”

Ook zijn achttienjarige zoon Daniel was besmet met het virus. Ook hij zou aan de beterhand zijn. Daniel is een offensieve middenveld die in februari debuteerde voor de Milanese hoofdmacht.