Voorzitter Lierse Kempenzonen toont zich ambitieus en pleit voor hervorming licentievoorwaarden: "Lege stadions, daar heeft niemand iets aan"

Lierse Kempenzonen beleeft een matig seizoen in de eerste amateurklasse. Toch kijkt de club ambitieus vooruit.

Voorzitter Luc Van Thillo plaatste een uitgebreide open brief op de clubsite. Hij laat er daarin geen twijfel over bestaan dat Lierse Kempenzonen hoger mikt dan de amateurreeksen.

“We hebben meer dan drieduizend abonnees en spelen geregeld wedstrijden voor meer dan vierduizend toeschouwers”, aldus Van Thillo. “Dat zijn enorme cijfers voor deze reeks… en hogere reeksen. Ook op verplaatsing zijn we altijd met enorme aantallen aanwezig en gedragen wij ons voorbeeldig."

"Deze club hoort niet thuis in eerste amateur. Deze club heeft een rol te spelen binnen het Belgisch professioneel voetbal."

“Liersesupporters hebben veel miserie gekend in verleden en ik zie nu jullie steun naar andere clubs die in gelijkaardige scenario’s zitten, een mooi gebaar."

"Om zulke taferelen en alle gevolgen van dien te vermijden heeft volgens mij de KBVB een belangrijke rol te spelen. Iedere club moet elk jaar zijn licentie verdienen. De licentie is indertijd in het leven geroepen om faillissementen te vermijden in een lopend seizoen.”





“Het is tijd om de licentievoorwaarden te herzien zodat de clubs die operationeel goed werk leveren beloond worden. Lege stadions, daar heeft niemand iets aan. Daarom denk ik dat het beter zou zijn enkele licentievoorwaarden te veranderen."

"In plaats van ‘stadion moet voorzien zijn voor achtduizend toeschouwers waaronder vierduizend zitplaatsen’ zou men beter vragen: ‘je moet bewezen hebben in de vorige seizoenen dat er minimaal drieduizend abonnees zijn of minimaal gemiddeld vijfhonderd supporters mee op verplaatsing gaan’.”

“Op deze manier zou men vermijden dat posities in het Belgisch professioneel voetbal ingenomen worden door clubs die niet levensvatbaar zijn zonder grote investeerder. Met die zekerheden zouden de clubs zichzelf maar ook andere clubs minder in financiële problemen brengen, denk ik."

"Tevens zorg je er ook voor dat stadions beter gevuld zijn wat ook goed is voor heel Belgisch voetbal. Aantrekkelijker voor spelers, supporters, sponsors, en rechtenhouders.”

“Er dient gekeken te worden in welke mate clubs zelfvoorzienend kunnen zijn op basis van hun activiteiten buiten sponsoring om. Daarenboven denk ik dat het niet meer dan normaal zou zijn dat ook in onze reeks en in elke reeks een aangepaste financial fair play zou gelden. Een idee zou zelfs kunnen zijn om te verbieden dat clubs rode cijfers voorleggen.”

“Ik weet maar al tegoed dat Lierse barre tijden heeft meegemaakt, maar ik meen dat we nu in grote lijnen zelf de tering naar de nering moeten proberen te zetten door naar Nederlands model het volgende seizoen een begroting in evenwicht te kunnen afleveren.”

“Alleen zo kunnen we het voorbestaan van onze club verzekeren. Opgelet dit neemt onze ambities zeker niet weg. Wees gerust, we zullen er volgend seizoen alles aan doen om een goede ploeg op de been te zetten met de ambitie om elke wedstrijd te winnen week na week.”