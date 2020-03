Voorzitter Deinze kijkt na titel meteen vooruit: "Volgend seizoen middenmoot, mits enkele gerichte versterkingen"

Na een ronduit indrukwekkend seizoen is SK Deinze vanaf vanmiddag ook officieel kampioen in Eerste Amateur. Zo maken de Oost-Vlamingen volgend seizoen hun opwachting in het profvoetbal. Tenminste op voorwaarde dat hun licentie in orde geraakt, wat geen probleem mag vormen.

Dat vertelde Denijs Van De Weghe althans aan Voetbalkrant.com. "We zijn nog maar maart en we zijn de kampioen", lacht de voorzitter. "Dat dit geen normale titel is, weet iedereen.We waren ons volop aan het voorbereiden op de play-offs. Nu zijn we plots kampioen, weliswaar zonder viering. Wanneer het titelfeest zal kunnen plaatsvinden, zien we later dan wel weer."

Dat Deinze tot kampioen gekroond werd, zal door niemand gecontesteerd worden. De Oost-Vlamingen telden maar liefst twintig (!) punten meer dan dichtste achtervolger THES Sport. Met 62 op 72, waarin ze slechts twee partijen verloren, freewheelden ze door Eerste Amateur. Volgend seizoen zet Deinze de stap naar profvoetbal, al zal die stap niet zo groot zijn dan het lijkt.

"Ook dit seizoen speelden we al met twintig profspelers en een drietal professionele trainers. Nu zijn we zeker dat we promoveren, tenminste als onze licentie in orde geraakt. Maar daar zie ik geen probleem in! Nu hebben we voldoende tijd om ons voor te bereiden op volgend seizoen. Ook dan zullen we met de nodige ambitie aan het seizoen starten. Mits een vier à vijf gerichte versterkingen moet een plaats in de middenmoot mogelijk zijn", aldus de voorzitter van Deinze.

"In wat voor reeks komen we volgend seizoen terecht!?"

En zo komt Deinze volgend seizoen uit in 1B, of wat daar van overschiet. Het is nog koffiedik kijken wat er zal gebeuren met OHL en Beerschot. Daarnaast staat bij enkele profclubs het water tot aan de lippen. "Wat zal er gebeuren in 1A en 1B, dat is de vraag. Kunnen clubs als Oostende, Roeselare en Lokeren zich nog redden? Ze kunnen toch moeilijk 1B met een ploeg of vier laten doorgaan, hé? Een andere mogelijkheid is dat ze nog ploegen uit Eerste Amateur (enkel RWDM en Seraing vroegen een proflicentie aan, nvdr.) laten promoveren", denkt Van De Weghe luidop.