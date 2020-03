Messi en co gaan niet inleveren, maar krijgen wel "werktijdverkorting"

Voetbalclubs moeten snel oplossingen vinden om niet in financiële problemen te komen. De hoge kosten, waarvan spelerslonen zwaar doorwegen, blijven, maar de inkomsten zullen fel afnemen.

Tal van clubs kunnen zo in de problemen komen en de groten der aarde vormen geen uitzondering. Zo dacht FC Barcelon om de spelers flink te laten inleveren. Voorzitter Bartomeu liet het ballonnetje op bij de spelersgroep, maar niet iedereen schaarde zich achter het voorstel.

Donderdag kwam de club dan ook met officiële communicatie. "Het gaat om een verkorting van de werkdag", aldus de Catalaanse club via de eigen website. "Deze maatregel is een gevolg van de getroffen maatregelen en zal leiden tot een proportionele korting op de vergoeding die is vastgesteld in de contracten."