Grote problemen bij Spaanse voetbalclub: 25 mensen besmet met het coronavirus

Spanje is in de ban van het coronavirus. Het land staat tweede in Europa met de meeste coronabesmettingen. Ook Valencia is hard getroffen door het virus, want er zouden 25 mensen besmet zijn binnen de club.

Van alle Spaanse clubs lijkt Valencia wel het hardst getroffen te zijn door het coronavirus. Er zouden 25 mensen binnen de club besmet zijn. Bij de spelers zouden Eliaquim Mangala, Ezequiel Garay en Jose Gaya positief getest hebben op het virus. Toch zouden het volgens Marca al meer spelers zijn. Zij schrijven namelijk dat er al zeker tien spelers besmet zouden zijn. De situatie in Spanje is nog altijd schrijnend en er zouden al meer dan 4.000 doden gevallen zijn in het land.