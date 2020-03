Anderlecht-huurling doet gesprek met Kompany uit de doeken: "Zo simpel kan het soms zijn"

Vincent Kompany ging vorige zomer met de grove borstel door de selectie van RSC Anderlecht. Een pak spelers kreeg te horen dat ze best op zoek gingen naar een andere club. James Lawrence was er eentje van.

Het project van Vincent Kompany was van meet af aan duidelijk. De speler-manager zet fors in op de jeugd en kiest voor enkele ervaren pionnen rond dat geweld. Het moet nog blijken of het een succes zal worden, maar voor een héél groot deel van de kern was er geen plaats meer.

Eén van hen was James Lawrence. “Hij kwam binnen en liet meteen blijken dat hij een andere richting zou kiezen”, getuigt de verdediger bij Millern Ton. “Er was simpelweg geen plaats meer voor spelers van de oude garde.”

Lawrence - momenteel op uitleenbasis actief bij FC Sankt Pauli - had een persoonlijk gesprek met Kompany, maar veel zoden bracht dat niet aan de dijk. “Hij zei me dat er geen toekomst meer voor me was bij Anderlecht en dat het beter was om te vertrekken. Zo simpel kan het dus zijn.”