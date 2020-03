Jelle De Beule heeft kristalheldere tip wat alle scenario's voor Tour de France of Jupiler Pro League betreft

Jelle De Beule kennen we allemaal van programma's als Basta!, de Neveneffecten of De Ideale Wereld, maar hij is natuurlijk ook gewoon een man met een mening.

Afgelopen week kwam hij met een duidelijk pleidooi in Vandaag, waarin hij zijn mening gaf over het vele sportnieuws dezer dagen.

"Ik ben geen echte sporthater, maar ik vind het sowieso al raar dat er in de journaals een apart blokje voor sport is."

Geen sport meer, wel nog sportnieuws

"En zeker in deze tijden: er is geen sport meer, maar wel nog sportnieuws. Al die artikels en zaken over scenario's? Dat is nergens voor nodig", aldus De Beule.

Hij heeft namelijk één grote tip voor alles en iedereen: "Zet gewoon in het groot overal dat het niet door zal gaan."