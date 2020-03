🎥 Filmpje bewijst hoe dribbelvaardig Mousa Dembélé was in de Premier League: "Ik zet hem naast Ronaldinho, Maradona en Okocha"

Er gaat een filmpje op sociale media de ronde over Mousa Dembélé. Daarin wordt duidelijk hoe dribbelvaardig de Belg was in de Premier League. Pochettino zet Dembélé zelfs in hetzelfde rijtje als Ronaldinho, Maradona en Okocha.

Mousa Dembélé is één van de beste dribbelaars uit de geschiedenis van de Premier League. Hij speelde bij Fulham en Tottenham. Pochettino, die hem onder zijn hoede had bij de Spurs, had twee jaar geleden al lovende woorden voor Dembélé.

"Na bijna vier jaar met hem samen te werken ken ik hem heel goed", staat te lezen bij SPORTbible. "Hij is zo'n soort speler die ik naast Ronaldinho, Maradona en Okocha zet. Hij is één van de grootste talenten uit de geschiedenis van het voetbal", aldus de mooie woorden van Pochettino voor de Belg in 2018.