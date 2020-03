Jari Litmanen: van populairste jongensnaam in de jaren 90 tot opvallende blessure door... blikje cola

Jari Litmanen heeft in het verleden bij heel wat topclubs gevoetbald. Zo was hij onder andere actief bij Liverpool en Barcelona. Maar vooral zijn periode bij Ajax stak er bovenuit. Hij eindigde zijn loopbaan in zijn thuisland bij Helsinki, maar de Fin kan terugkijken op een weel zeer opvallende carrière.

164 doelpunten en 55 assists in 431 wedstrijden: Jari Litmanen kan terugblikken op een rijkgevulde carrière. De aanvallende middenvelder, die ook in de spits uit de voeten kon, is misschien wel de beste Finse voetballer aller tijden.

Bij Ajax kende hij zijn beste jaren als voetballer met 133 doelpunten in 255 wedstrijden. Toch ging het in het begin niet goed bij de Nederlandse club, want Louis van Gaal was niet overtuigd door Litmanen. Volgens punditfeed kreeg Litmanen dankzij assistent-trainer Gerard Van der Lem echter meer tijd om zich aan te passen en het was een beslissing die ze zich zeker niet gingen beklagen. Hij deed het goed bij de reserven en op het moment dat Bergkamp naar Inter trok was Litmanen helemaal vertrokken bij de eerste ploeg.

In het seizoen 1993/1994 won Ajax de titel en was de Fin goed voor 26 doelpunten. Hij werd ook verkozen tot speler van het seizoen. Ajax won zelfs drie titels op rij en in 1995 wonnen ze de Champions League door in de finale te winnen van AC Milan. Litmanen was daardoor de eerste Fin die de Champions League kon winnen.

Jari Litmanen kan ook een andere zeer mooie statistiek voorleggen. Zo is hij voorlopig de enige speler die, als international, actief was in vier verschillende decennia. In 1989 maakte hij namelijk zijn debuut voor Finland en in 2010 speelde hij zijn laatste wedstrijd voor de nationale ploeg. Hij scoorde zelfs in zijn allerlaatste wedstrijd (8-0 overwinning tegen San Marino).

Jari en blessure door... blikje cola

Maar zo zijn er nog opvallende weetjes over de aanvallende middenvelder. In de jaren dat hij bij Ajax speelde was de naam Jari zeer populair om aan kinderen te geven. Daarom zijn er nu veel 20- tot 23-jarigen in Nederland met de naam Jari.

Litmanen was dus enorm populair, maar de Fin heeft ook heel wat pech gehad. Hij had vaak last van blessures en zijn meest opvallende blessure kwam door… een blikje cola. Volgens elfvoetbal.nl kreeg de persoon naast Litmanen het blikje niet open, waardoor hij enorm veel kracht moest zetten. Uiteindelijk kwam het lipje in het oog van Litmanen terecht. De blessure zorgde ervoor dat hij niet in actie kon komen voor Fulham.

Waar was Litmanen gestrand als hij niet blessuregevoelig was geweest? We zullen het nooit weten, maar hij zal altijd een belangrijke voetballer blijven voor het Finse voetbal. Ook de supporters van Ajax (en de jongeren die zijn naam hebben gekregen) zullen hem, vooral door zijn eerste periode bij de club, nooit vergeten.