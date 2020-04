Gaat Zlatan Ibrahimovic voor niet-Zlatanesk einde van carrière? Zweed denkt aan pensioen

De kans dat Zlatan Ibrahimovic zijn laatste match als profvoetballer al gespeeld heeft is niet onbestaande. De Zweed denkt aan stoppen.

La Gazzetta dello Sport kwam woensdagochtend met opvallend nieuws op de proppen. Zlatan Ibrahimovic denkt eraan om na dit seizoen te stoppen. Voor een spits die in oktober 39 jaar wordt is dat in principe geen opvallend nieuws, maar dit is Zlatan natuurlijk.

Als er straks besloten wordt om niet meer te voetballen, zou het een anoniem einde van een carrière betekenen voor de acrobatische spits. En anoniem is nu niet meteen wat we associëren met de Zweed.

Moest er nog wel een extra seizoen in zitten, dan is het wellicht niet bij AC Milan. Volgens la Gazzetta kan hij zich niet helemaal vinden in het verhaal van de nieuwe CEO Ivan Gazidis. Ibrahimovic speelt er nog maar sinds begin dit jaar.