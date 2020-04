Amateurvoetballer getuigt over zijn loon: "1.500 euro bruto en 250 euro per gewonnen punt"

Verdienen voetballers in Amateur te veel? Het is een discussie die is ontstaan na de uitspraken van City Pirates-voorzitter Michel Pradolini. Die gaf aan dat amateurvoetballers "soms tot drie keer meer verdienen dan zorgverleners".

Een uitspraak die door GvA getest werd. Ze vroegen het aan een topspeler uit Eerste Amateur die anoniem wou getuigen. “Ik verdiende 1.000 euro bruto, waar ik 750 euro van overhield. Per gewonnen punt werd daar 150 euro bijgeteld", vertelt hij. Dat kwam dus neer op 2.358 euro als zijn ploeg vier keer won. “Na een half jaar bij de club, werd mijn contract opengebroken. Sindsdien kreeg ik 1.500 euro bruto en 250 euro per ge­wonnen punt.” Dat dikte toch al aan tot 3.645 euro maandloon. Ter vergelijking: toen hij als jonge kerel in eerste klasse speelde, kreeg hij 1.500 euro bruto per maand, 200 euro per gewonnen wedstrijd en 100 euro voor een gelijkspel.