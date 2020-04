Licentiecommissie geeft ook nieuwkomer in 1B goed nieuws

Na Union SG, OH Leuven, Beerschot VA en KVC Westerlo heeft nu ook promovendus KMSK Deinze bekendgemaakt dat het een positief advies heeft gekregen van de licentiecommissie.

"Licentiemanager Nils Van Brantegem is van oordeel dat KMSK Deinze voldoet aan alle bepalingen van het bondsreglement en gaf de club deze avond positief advies", klinkt het op de website van de club.

"De licentie 'Eerste Klasse B' voor het seizoen 2020-2021 zal normaliter in de loop van de volgende week worden toegewezen aan KMSK Deinze! Na het behalen van de titel is dit voor de club opnieuw uitstekend nieuws in deze coronatijde."