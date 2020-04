Rode Duivel met een heel groot hart verrast zorgverleenster met telefoontje

Porter is immers ook fan van Tottenham en het telefoontje van Alderweireld raakte haar duidelijk. “Jullie doen geweldig werk. Jullie zijn helden die de erkenning die jullie verdienen, niet krijgen. Jullie kunnen trots zijn op jezelf", vertelde hij haar.

Aan het einde beloofde hij haar ook nog een gehandtekend shirt op te sturen. Well done Toby!

💙 Tottenham Hotspur centre-back Toby Alderweireld surprised NHS worker Tayla Porter over FaceTime to thank and appreciate the amazing work she is doing for our community.



🤝 Respect. #THFC #COYSpic.twitter.com/bHJXFhBoMx