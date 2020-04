Voetballers worden te makkelijk geviseerd vindt Wayne Rooney: "Niet iedereen heeft jarenlang goed zijn brood verdiend"

In de Premier League en de lagere Engelse klassen is er nog niet beslist of voetballers straks hun loon verlaagd zien worden of niet. Wayne Rooney vindt dat zijn collega-spelers een te makkelijk doelwit vormen.

In de Sunday Times heeft de voormalige international een rubriek en daar kaartte hij het thema aan. "Ik zou fier zijn om de zorgdiensten een handje te helpen door hen financieel tegemoet te komen", stak Wayne Rooney van wal. In de Premier League is er sprake om de lonen van voetballers voor de komende maanden met 30% te doen zakken en dat is niet naar de zin van Rooney. "Niet iedereen heeft een lange carrière gehad en zijn brood goed verdiend", legde hij uit. "Toch scheren ze alle profvoetballers over dezelfde kam. Ik vraag me af waarom wij de zondebokken zijn. Misschien omdat we een makkelijk doelwit zijn", besloot hij.