Fantastisch signaal bij Lyra-Lierse, waar iedereen helpt om coronacrisis te overleven: "Spelers staan kampioenenpremie af, fans akkoord met abonnementenstijging..."

In tijden dat clubs zich in allerlei bochten wringen om toch maar te besparen, komt het goeie voorbeeld blijkbaar uit... Derde Amateur. Kampioen Lyra-Lierse maakte zich zorgen om het budget voor Tweede Amateur, maar na een constructieve vergadering met alle betrokkenen, kwam er dit uit de bus...

A-kern levert in

"Onze A-kern spelers en de staf zijn unaniem akkoord om, ondanks de kampioenstitel met bijhorende promotie, collectief de voorziene kampioenenpremie te schenken aan de club. Ook volgend seizoen doen onze spelers en staf gezamenlijk een knappe financiële inspanning, die de club sterk vooruit helpt in haar streven naar een budget in evenwicht. Alle nieuwkomers zullen uiteraard in dit verminderde financiële plaatje moeten passen."

"Onze A-kern zal tevens volgend seizoen minder ervaren spelers tellen. Daarmee spelen we niet enkel in op de huidige situatie, maar krijgen de jeugdige talenten uit onze interprovinciale jeugdopleiding ook meer kansen."

Jeugdtrainers leveren in

"Ook binnen onze jeugdwerking gaven onze gediplomeerde jeugdtrainers en coördinatoren reeds hun akkoord voor volgend seizoen. Dit gaat gepaard met een mooie collectieve financiële inspanning als sterk signaal naar onze club, en uit hun passie voor jeugdvoetbal."

Jeugdcoördinator Kurt Teugels: “Het engagement en geloof in het Lyra-Lierse jeugdvoetbalproject van vandaag, morgen en de verdere toekomst komt nu op de eerste plaats. En dit kan enkel maar dankzij de collectieve inspanning die de volledige sportieve staf van onze jeugdwerking nu doet, in solidariteit met iedereen binnen onze club. Op die manier kunnen we onze kwaliteitsvolle jeugdwerking in de regio Lier blijven garanderen.”

Fans betalen meer

"Als club voor en door supporters, wil ook het Pallieter Supporterscollectief (PSC) meedenken in deze budgettaire oefening. In samenspraak met de Raad van Bestuur van het PSC, werd reeds een principieel akkoord verkregen om gezien de coronacrisis én de promotie naar 2e amateur vrijwillig een stijging van de abonnementsprijzen door te voeren."

"Onze abonnementsprijzen waren reeds de goedkoopste in de regio. En dat zullen we als volksclub, ondanks deze stijging, nog steeds behouden. Toegankelijk en betaalbaar voetbal aanbieden, blijven we als club immers belangrijk vinden. Onze abonnementsverkoop voor het seizoen 2020-2021 zal dan ook spoedig opgestart worden."