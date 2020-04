Pep Guardiola verliest dierbare aan coronavirus

"De Manchester City-familie is enorm aangeslagen om het nieuws te melden van het overlijden van de moeder van onze coach Pep Guardiola", opent de club op Twitter. "Iedereen die bij de club betrokken is, stuurt in deze meest verontrustende tijd zijn oprechte medeleven naar Pep, zijn familie en al hun vrienden."

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .