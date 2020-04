Ex-speler van Real Madrid komt met schitterende anekdotes op de proppen: "Hij toverde de kelder van zijn huis om in een nachtclub"

Real Madrid is voor velen hét walhalla. Maar in de Spaanse hoofdstad krijgt een jonge voetballer af te rekenen met een pak verleidingen. Royston Drenthe komt met enkele anekdotes naar buiten.

Spartak Vkavkaz, Reading, Hercules, Kayseri Erciyesspor, FC Baniyas en ga zo maar door. Het is allesbehalve overdreven om Royston Drenthe - momenteel aan de slag bij het Nederlandse Kozakken Boys - een wereldreiziger te noemen.

De 32-jarige middenvelder kwam in 2007 bij Real Madrid terecht. Het Spaanse avontuur is nooit een succes geweest, maar Drenthe leerde Madrid wel kennen. “En er zijn veel verleidingen waar je mee te maken krijgt.”

Twee mooie vrouwen kwamen op ons af. Ik had geen idee dat we moesten betalen

“Ik ging samen met een vriend naar het casino”, vertelt Drenthe een eerste anekdote. “Twee mooie vrouwen kwamen op ons af. Uiteindelijk hadden we een héél leuke tijd in het hotel. Het probleem was dat ze vervolgens ieder duizend euro eisten. Ik had geen idee dat we moesten betalen.”

De sterren van De Koninklijke waren bovendien heel vindingrijk om niet in de spotlights te staan. “Ik kon het goed vinden met Robinho. Hij toverde de kelder van zijn huis om in een soort nachtclub. Op die manier gingen we stappen en kwam niemand het te weten.”