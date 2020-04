Lierse Kempenzonen ziet kans door licentieperikelen in 1B en gaat zelf voor proflicentie

Op woensdag 8 april weten clubs of ze hun proflicentie voor het seizoen 2020/21 te pakken hebben. Voor enkele ploegen ziet het er niet goed uit, wat dan weer kansen biedt voor andere clubs.

Oostende, Roeselare, Virton, Lommel en Lokeren zullen woensdag mogelijk slecht nieuws krijgen van de licentiecommissie en in dat geval zouden er plaatsen vrijkomen in het profvoetbal.

Lierse Kempenzonen vroeg alvast een licentie aan voor 1B. "We zijn ervan overtuigd dat we onze plaats hebben in het Belgische profvoetbal en willen klaar staan als die mogelijkheid zich aandient", verklaarde CEO Yorik Torreele bij Gazet van Antwerpen.

Ook Lierse K., dat pas 13e werd na de stopzetting van de competitie en zich zo in extremis redde, zal het niet makkelijk hebben voor de licentiecommissie. "Ons licentiedossier voor 1B is niet waterdicht, aangezien de voorbije maanden ­onze prioriteiten elders ­lagen."

Vooropig is Deinze de enige ploeg die zeker is van promotie naar eerste klasse B.