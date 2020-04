Het rapport van de redactie: 6. Lommel - Ondanks offensieve onmacht: Geschiedenis geschreven, met dank aan Peter Maes.

Het voetbal ligt dan wel stil tijdens de coronacrisis, onze redactie bleef draaien. Aan de hand van de huidige stand, die straks ook als eindklassement wordt genomen, deelden we de 1B-clubs hun rapport uit. Vandaag is het aan het nummer 6: SK Lommel

TRANSFERS

Veel bedrijvigheid op de transfermarkt bij Lommel, zelfs wanneer de competitie al op gang getrapt was. Svedkauskas, Hendrickx en het Gambiaanse talent Sanyang groeiden onmiddellijk uit tot certitudes. Ook de jonge Racing Genk-huurling Khammas speelde zo goed als alles op linksachter.

Het grootste hiaat in de Lommelse kern was, niet geheel onverwacht, de spitspositie. Lommel vond geen vervanger die kon tippen aan de presence en doelpuntenproductie van Leonardo Rocha, die naar Eupen verkaste.

WAAR KON HET BETER?

Lommel was, net zoals wel meer ploegen in 1B, niet klaar voor de start van de competitie. De Limburgers begonnen dan ook met veel vraagtekens en een ongebalanceerde kern aan het seizoen, wat duidelijk merkbaar was.

Ook in aanvallend opzicht ontbrak het Lommel meer dan eens aan de nodige ideeën of slagkracht in het laatste derde van het veld. Met amper 21 gemaakte doelpunten in 28 wedstrijden is Lommel dan ook de slechtste leerling uit de 1B-klas. Het is dan ook tekenend dat Hendrickx clubtopschutter werd. De rechtsachter scoorde zes keer… vanop elf meter.

PROGNOSE VS REALITEIT

Nadat Lommel zich vorig seizoen relatief eenvoudig wist te redden, zou het ook dit seizoen weer alle hens aan dek zijn voor Lommel. Zo bleek ook, want na een desastreuze competitiestart sloten de Limburgers de eerste periode af als hekkensluiter.

De ommekeer kwam er half oktober, toen Lommel iedereen verbaasde door Peter Maes aan te stellen als vervanger van Gislason. Maes bouwde in enkele weken tijd zijn team tot een zeer moeilijk te ontwrichten geheel. Dat Lommel de play downs wist te ontlopen, is dan ook niet in geringe mate te danken aan het perfectionsime, doorzettingsvermogen en tactisch vernuft van de ex-trainer van KV Mechelen en Lokeren.

Vooral in het eigen Soevereinstadion stond de organisatie als een huis, waarin clubman en aanvoerder Glenn Neven maar al te vaak de rots in de branding was. Het mag dan ook niet verbazen dat hij een plaatsje kreeg in het 1B-team van het jaar.

Voor aanvang van het seizoen voorspelden we dat Lommel op een zevende plaats zou gaan eindigen. Dankzij enkele late transfers en de trainerswissel is Lommel er in geslaagd om de play downs te ontlopen. Een knappe prestatie, gezien het budget (het kleinste van alle profclubs) en de slechte seizoenstart. Lommel maakte zich voor het eerst in de geschiedenis op voor POII, die ze omwille van de coronacrisis nu aan hun neus zien voorbijgaan.

Bovendien is het vooralsnog hoogst twijfelachtig of Lommel volgend seizoen überhaupt nog wel professioneel voetbal zal spelen. Woensdag deelde de licentiecommissie immers geen proflicentie uit aan de Limburgers. Lommel heeft nu nog een maand de tijd om het BAS alsnog te overtuigen en zijn vel te redden.

Deze rapporten verschenen al in onze reeks:

8 - Lokeren gebuisd over de hele lijn

7 - Roeselare had zijn huiswerk veel te laat klaar