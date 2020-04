Het rapport van de redactie: 7 - Roeselare veel te laat klaar met zijn huiswerk en met permanente degradatiezorgen

Het voetbal ligt dan wel stil tijdens de coronacrisis, onze redactie bleef draaien. Aan de hand van de huidige algemene stand, deelden we de 1B-clubs hun rapport uit. Vandaag is het aan het nummer 7: KSV Roeselare.

Transfers

De West-Vlamingen schoten pas laat in gang op de transfermarkt. Met Naessens en Rommens werden wat jongens gehaald die de reeks kennen, maar het echte offensief volgde pas op deadline day, toen er op een uur tijd meer dan vijf spelers werden voorgesteld. Veelal transfervrije spelers. De meest succesvolle van de karavaan nieuwe spelers waren: Andzouana, Voet, Nouri, Sy, Vervoort.

Biebauw, Zolotic, Godwin en Casagolda waren enkele vertrouwde gezichten die vorig seizoen al op de loonlijst stonden bij de club. Het was dus een echte makeover de voorbije zomer.

Waar kon het beter?

We rekenden Esvee bij de degradatiekandidaten en in het seizoensbegin gaven ze ons overschot van gelijk. Pas op 12 oktober werd de eerste overwinning behaald. Daaraan voorafgaand: zes nederlagen, draws tegen Lommel en Beerschot en de forfaitnederlaag tegen Virton.

Het virtuele faillissement hakte erin en de club moest zich een dikke week zelfs niet normaal trainen. Door de late transfers was de ploeg pas laat op elkaar ingespeeld en na de trainerswissel ging de ploeg ook meer vanuit de organisatie spelen, terend op omschakelingsmomenten. Het werd al snel duidelijk dat Roeselare met Lokeren en Lommel ging strijden om het behoud te vermijden en uiteindelijk trokken de Limburgers aan het langste eind.

Prognose vs realiteit

Het behoud was het hoogst haalbare voor deze ploeg en dat had het wellicht ook afgedwongen. Als de coronacrisis niet was uitgebroken dan begonnen ze met een thuis- en puntenvoordeel tegenover tegenstander Lokeren aan play-off 3. Als de West-Vlamingen een iets rustiger seizoen willen draaien in 1B is wat meer continuïteit aangewezen.

Deze rapporten verschenen al in onze reeks:

8 - Lokeren gebuisd over de hele lijn