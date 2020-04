Eerste Amateur-club ziet kans schoon na bloedblad en denkt aan 1B

Het bloedblad in 1B heeft andere clubs op ideeën gebracht. Het BAS gaat waarschijnlijk zijn handen vol krijgen, want nu overweegt ook Lierse Kempenzonen een grondiger dossier in te dienen om de proflicentie te krijgen.

Lierse Kempenzonen kende een heel moeilijk seizoen en vocht tegen degradatie. Daarom dienden ze ook maar een halfslachtig dossier in bij de Licentiecommissie voor het profvoetbal. Maar het slagveld hadden ze niet voorzien.

“Dat hadden we verwacht, omdat we lange tijd hebben gedacht dat die licentie niet relevant zou zijn”, aldus CEO Yorik Torreele in GvA. “Maar momenteel buigen we ons over het dossier en bekijken we welke stappen we zullen ondernemen. Het landschap ziet er na het toekennen van de licenties heel anders uit en we zijn er rotsvast van overtuigd dat we aan alle voorwaarden kunnen voldoen om in 1B aan te treden.”