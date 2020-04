Makelaar van Mertens en Alderweireld stelt transfersysteem in vraag: "Waarom mag een speler die geen loon krijgt niet naar een andere werkgever gaan?"

Stijn Francis, de spelersmakelaar van onder andere Dries Mertens en Toby Alderweireld, neemt het in The Guardian op voor de spelers. Hij vindt het niet correct dat zij nu mee financieel moeten opdraaien voor de verliezen die de clubs draaien.

Eerst en vooral benadrukt Francis dat voetballers geen gewone werknemers zijn. "Als clubs een contract afsluiten met een speler, nemen ze een risico als ze een riant loon uitbetalen. In ruil daarvoor kunnen de spelers de club niet verlaten tenzij alle betrokken partijen hiervoor akkoord gaan. De spelers weten ook dat ze tijdens die contractperiode hun loon zeker gaan krijgen" zegt de spelersmakelaar.

Maar aangezien sommige clubs tijdens de crisis een loonsverlaging van de spelers verwachten, vindt Francis dat de spelers er dan ook voor mogen kiezen om de club te verlaten. "Ze ondermijnen op die manier de basisbeginselen van de contractstabiliteit."

"Pervers systeem"

Maar Francis vindt nog een reden waarom het niet logisch is dat de spelers nu moeten delen in het verlies bij de clubs: "Twee seizoenen geleden maakten de clubs in de Premier League meer dan 300 miljoen pond winst. Maar de spelers zagen toen niets van die winst. Waarom zouden ze dan wel moeten delen in het verlies?", is Francis heel duidelijk.

"Het is een pervers systeem. Want spelers die nu (gedeeltelijk) hun loon afstaan, zorgen er misschien wel voor dat de club een transfer kan doen om een concurrent van die speler te gaan halen. Daarom wil ik dat de clubs eerst het verschil in loon terugbetalen voor ze transfers kunnen doen."