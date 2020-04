Er is méér dan Vranjes alleen: 'Anderlecht ziet flop terugkeren naar Lotto Park en moet nieuwe oplossing zoeken'

Voor RSC Anderlecht wordt het wars van de coronacrisis een bijzondere transferzomer, want ze moeten van heel wat spelers af weten te raken.

Zo is er het geval van Ognen Vranjes, die graag bij AEK Athene zou willen blijven - maar hij moet deze zomer (voorlopig) terugkeren naar het Astridpark.

Nkaka

En Vranjes is niet de enige, want ook Aristote Nkaka moet terugkeren naar het Lotto Park en Neerpede na een uitleenbeurt in Spanje.

Bij Santander maakte hij geen onuitwisbare indruk, bij paars-wit ligt hij nog tot 2023 onder contract. Anderlecht moet deze zomer dus een (nieuwe) oplossing voor hem zoeken.