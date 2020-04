Engelse voetbalbond heeft wel héél bijzonder plan om de Premier League te redden dit seizoen

De lockdown is nog wel eventjes volop bezig in heel Europa, maar er wordt toch ook al nagedacht over een strategie voor na die periode. Zo ook in Engeland.

Momenteel is er nog geen datum voor de herlancering van de Premier League - als het ooit al zover zal komen door de coronacrisis. Maar: om het reizen en dergelijke meer in het land tot een minimum te herleiden, denkt de Engelse voetbalbond alvast pro-actief na. Wembley Zo zouden ze alle wedstrijden in het centrum van het land willen laten spelen en daarbij ook Wembley ter beschikking stellen. Dat laat The Times alvast weten. Er zouden tot vier matchen per dag kunnen gespeeld worden. De Engelse voetbalbond zou dan ook het trainingscentrum van de Engelse nationale ploeg ter beschikking stellen om erop te trainen.