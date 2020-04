Ondertussen in Duitsland: "Er lijkt hier geen vuiltje aan de lucht, wir schaffen das"

Er zitten heel wat Belgen bij buitenlandse clubs en in elk land is het anders vertoeven. In Duitsland zit de schrik voor het coronavirus er bijvoorbeeld nog niet echt in. Iets wat Birger Verstraete en familie wel beangstigt.

Verstraete bereidt zich voor op een hervatting. “Ik lever met de ploegmaats 15 procent in, zodat de mensen in de club kunnen doorwerken. We hebben nu ook de trainingen hervat in groepjes, maar ik heb echt zes weken mijn huis niet verlaten", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"M'n vriendin ging naar de winkel. Met een masker en handschoenen, want ze is er echt mee bezig. Ze volgt ook alles in België, Marc Van Ranst is haar beste vriend. Hier in Duitsland is het wel bizar. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht, want overal in de parken zie je mensen bij elkaar. Wir schaffen das, denkt men. Maar het aantal besmettingen neemt intussen wel toe.”