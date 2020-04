Oostende komt met nieuws, is er een oplossing in de maak? "We hebben beslist om de licentie van Anderlecht niét aan te vechten"

KV Oostende trekt naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. De kustploeg hoopt op die manier een licentie te verkrijgen om volgend seizoen op het hoogste niveau te voetballen. Al is er ook opvallend nieuws.

De Licentiecommissie gaf KV Oostende een weekje geleden een negatief advies in verband met de licentie voor volgend seizoen. The Kustboys zijn al een poosje op zoek naar een investeerder.

KVO wees in de richting van Marc Coucke. De voorzitter van RSC Anderlecht had volgens de West-Vlamingen nog te veel in de pap te brokken in het overnameproces. Maar ondertussen is de wind gedraaid.

"Het verzoekschrift voor het BAS in inmiddels ingediend", staat te lezen op de webstek van Oostende. "Het is essentieel dat er een akkoord wordt gesloten met Alychlo en nv Stadion over de openstaande schulden en de huur van de hoofdtribune."

KV Oostende heeft beslist om de licentie van RSC Anderlecht niet aan te vechten

"KVO heeft dan ook beslist om de licentie van Anderlecht niet aan te vechten", bevestigt voorzitter Frank Dierckens. "We willen in alle luwte werken aan oplossing waarbij alle partijen water bij de wijn doen om tot een oplossing te komen."