"Als de reeksen veranderen willen we onze kans ten volle verdedigen": Lierse Kempenzonen trekt met 1B in het achterhoofd naar het BAS

Naast de zeven profclubs die hun licentie niet kregen stapt ook Lierse Kempenzonen naar het BAS.

Onder normale omstandigheden komt Lierse Kempenzonen ook volgend jaar nog uit in Eerste Amateurklasse. Sportief zakken ze niet en de licentie voor Amateurvoetbal werd behaald. De Pallieters dienden ook een licentiedossier voor 1B, maar de commissie wees de aanvraag af.

Toch zal de club die licentie proberen te verkrijgen voor het BAS. "Onze licentie voor Eerste Amateur hebben we al op zak en die van 1B gaan we straks verdedigen voor het BAS", verklaarde voorzitter Luc Van Thillo.

BAS bevestigt verzoekschrift

"Als er geen verschuivingen (hervorming van de reeksen of meerdere promovendi naar 1B, nvdr.) gebeuren komen we volgend jaar weer uit in Eerste Amateur. Zijn er toch verschuivingen, dan willen we onze kansen ten volle verdedigd zien. Voorlopig is het nog onmogelijk te zeggen tot wat een eventuele 1B-licentie kan leiden", besloot hij.