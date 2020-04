Paul Pogba en Liverpool-legende halen hard uit naar elkaar: "Ik wist niet wie hij was"

Paul Pogba en de voetbalanalisten: het zal nooit een goede relatie worden. Dit jaar konden de analisten weinig over de Fransman zeggen door zijn blessures, maar vorig jaar werd hij met momenten hard aangepakt.

Toch haalde Graeme Souness, een Liverpool-legende en voetbalanalist, ook de voorbije dagen hard uit naar Pogba. "Wat mij stoort, is zijn attitude. Hij stapt het veld op en hij denkt dat hij de ster is. Het zou makkelijk geweest zijn om tegen Pogba te spelen", aldus Souness en staat te lezen in Het Laatste Nieuws.

Bij een podcast van Manchester United heeft Paul Pogba nu voor het eerst ook een reactie gegeven op de woorden van Souness. "Ik heb aan mensen moeten vragen wie hij is, want ik kende hem niet. Ik kijk veel wedstrijden, maar daarna zet ik het meteen af, want ik heb al de commentaar niet nodig."

Jamie Carragher kon dan weer niet lachen met de reactie van Pogba. "We maken het de voetballers niet makkelijk, maar je moet altijd respect tonen en uitspraken kunnen incasseren. De reactie van Pogba getuigt van weinig respect."