🎥 Romelu Lukaku enorm blij wanneer hij ploegmaat terugziet: "Lauty!"

In Italiƫ zorgt het coronavirus voor enorm veel problemen. De mensen zitten ook daar al een lange tijd in een lockdown en het geldt natuurlijk ook voor de voetballers uit de Serie A.

Romelu Lukaku zit vast in zijn huis in Milaan, maar in dezelfde residentie woont ook Lautaro Martinez, zijn spitsbroeder van bij Inter. Wanneer Lukaku hem terugziet, lijkt de Rode Duivel wel enorm blij. Ze komen dan ook goed overeen.

Hij postte een filmpje op Instagram waarin hij "Lauty!" roept naar zijn ploegmaat. Bekijk hieronder de beelden: