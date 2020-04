Opnieuw hoop de grond ingeboord: Lokeren ziet ook binnenlandse piste verdwijnen

Veel supporters van Sporting Lokeren geloven er niet meer in dat voorzitter Louis De Vries met een oplossing zal komen. Ze vestigden dus hun hoop op een fusie met KVV Zelzate om door te kunnen gaan. Maar ook dat is nu van de baan...

“KVV Zelzate heeft besloten de onderhandelingen met Sporting Lokeren stop te zetten en voluit te gaan voor een authentiek Zelzaats voetbalverhaal”, laten de voetbalclub én de gemeente weten. “We slaan de handen in elkaar om werk te maken van een sterk en degelijk voetbal- en sportbeleid in Zelzate.”

Een groep Vlaamse sympathisanten had zijn hoop op Zelzate gezet om een doorstart in Tweede Amateur te kunnen maken. Sowieso heeft Lokeren zijn licentie voor het proflicentie niet gekregen en als ze ook nog de degradatie bevestigd zien, moeten ze naar Derde Amateur. In geval van faillissement dreigt zelfs provinciale.

Intussen worden de reddingsboeien steeds schaarser, of zelfs onbestaande. Voorzitter De Vries kwam tot nu toe met niets concreets en communiceert ook niet over de toekomst. In ieder geval ziet het er bijzonder slecht uit voor de Waaslanders.