Flankaanvaller van Bayern München krijgt wel zeer opvallende boete: ""Ik wil mij verontschuldigen bij Audi en bij de club"

Kingsley Coman, de Franse flankaanvaller van Bayern München heeft een wel zeer opvallende boete gekregen. Hij kwam namelijk met een verkeerde wagen aan op de training van zijn club.

Volgens hun contract moeten alle spelers van de Duitse topclub met een wagen van sponsor Audi rijden. Kingsley Coman deed het niet en kwam met een McLaren aan voor de training. Daarvoor krijgt hij nu een boete van 50.000 euro.

Volgens Coman was er een logische verklaring voor. Op Sporza staat te lezen dat de achteruitkijkspiegel van zijn Audi namelijk kapot was. Hij heeft zijn verontschuldigingen aangeboden en om het goed te maken, zal hij een signeersessie houden in de Audi-fabriek in Ingolstadt.