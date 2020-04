Manchester United zal geen bod doen op absolute topspits wegens 'te duur'

Manchester United zal deze zomer geen bod doen op Harry Kane, zo meldt de Britse krant 'The Guardian'. Normaal gezien zou United wel een poging doen om hem binnen te halen, maar het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat ze te weinig geld hebben om een bod te doen.

De toekomst van Kane bij Tottenham oogt heel onzeker. Eind maart zei de Engelse kapitein al dat hij niet zomaar bij Tottenham zou blijven, zeker niet als hij ziet dat het bergaf zou gaan met de club.

Een week later plakte de Spurs een transfersom van meer dan 200 miljoen euro op zijn hoofd, een hallucinant hoog bedrag. United leek zich wel te willen wagen aan een bod, maar The Guardian weet dat ze die ideeën hebben laten varen. Door het coronavirus maken de clubs vele miljoenen euro verlies waardoor het ook voor het rijke Manchester United moeilijk wordt om honderden miljoenen uit te geven deze zomer.

Kane staat nog tot eind 2024 onder contract bij Tottenham, het kan dus nog even duren voor een club hem er wegplukt. Hij werd in 2018 topscorer op het WK in Rusland met 6 doelpunten, twee meer dan Lukaku