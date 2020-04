Belgische topschutter heeft prijs beet: "Ik sta al sinds november bovenaan, verdiend dus"

We hebben een Belgische topschutter in één van de Europese competities. Door de stopzetting van de competitie in Nederland is Cyriel Dessers de doelpuntenkoning met 15 stuks. "Ik hoop dat ik nog eens gehuldigd word!"

"Ik voel me echt wel topschutter. En het is ook verdiend, want ik sta al sinds eind november bovenaan. Als de competitie na dertien matchen was stopgezet, dan was het anders geweest. Maar nu waren we toch al 26 speel­dagen ver", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Het enige vreemde is dat je normaal gehuldigd wordt in het stadion, voor je fans. Dat kan nu niet, maar hopelijk komt het er nog van en kan ik daar met die trofee in m'n handen staan."

Hij zal hem wel moeten delen met Steven Berghuis. "Vorig seizoen hadden Luuk de Jong en Du­san Tadic ook evenveel gescoord, waardoor ze gedeeld topschutter werden. Dat zal nu ook wel zo zijn met Steven Berghuis en mezelf. Hij had er bij Feyenoord twee wedstrijden minder voor nodig, maar maakte wel zeven penaltygoals, ik maar eentje. Alle andere doelpunten waren veldgoals en vaak ook belangrijke goals, zoals eind februari in onze 1-0-zege tegen Ajax."