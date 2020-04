Gevangenisstraf voor negen betrokkenen in Spaans matchfixingschandaal, ex-verdediger van Club Brugge vrijgesproken

In Spanje werden vrijdag tal van straffen uitgesproken in het matchfixingschandaal rond Osasuna. Negen mensen werden veroordeeld tot een gevangenisstraf.

De Spaanse rechtbank van Pamplona heeft negen betrokkenen, van spelers tot ondernemers en ambtenaren, een gevangenisstraf opgelegd. Ze waren betrokken bij een omkoopschandaal waarbij Osasuna in 2013/14 degradatie probeerde te vermijden.

Osasuna probeerde spelers van Real Betis, waaronder Jordi Figueras, om te kopen. Ze kregen van Osasuna geld aangeboden als motivatie om te winnen van Valladolid en om vervolgens te verliezen van Osasuna zelf.

Figueras lag in 2012 en 2013 onder contract bij Club Brugge, dat hem aan Betis verkocht. Hij werd als een van de weinige betrokkenen vrijgesproken. Het is de eerste keer dat het Spaanse gerecht gevangenisstraffen uitspreekt in een omkoopaffaire.