Truitje waarin Dries Mertens schitterde tegen Barça gaat onder de hamer: "Ik wil 'Fondazione' handje toesteken"

Door zijn vele doelpunten is Dries Mertens al immens populair in Napels. De Rode Duivel voelt zich er na die verschillende jaren dan ook helemaal thuis. Daarom zit Mertens er ook niet mee in om een bijzonder t-shirt te laten veilen voor het goede doel.

Eind februari wist Dries Mertens iets unieks te verwezenlijken: hij scoorde tegen FC Barcelona in de Champions League. Toch iets wat lang niet iedere voetballer kan zeggen. Het shirt waar hij toen in speelde, gaat nu deel uitmaken van een veiling voor de Fondazione Cannavaro Ferrara. Dat doelpunt was overigens zijn 121ste treffer voor Napoli, waarmee Mertens qua gemaakte doelpunten voor de club op gelijke hoogte kwam van Hamsik. Het truitje van onze landgenoot zou dus toch heel wat moeten kunnen opbrengen voor een lokaal goed doel. "Ik voel me zelf een Napolitaan en wil de Fondazione een handje toesteken", vertelt Dries Mertens in een filmpje op sociale media.