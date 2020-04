Na naam gemaakt te hebben in Nederland... "Misschien is terugkeren naar België een goeie tussenstap naar top vijf competitie"

Hij is zonet topschutter geworden van de Eredivisie en gaat waarschijnlijk zijn debuut voor het nationaal elftal van Nigeria maken. Cyriel Dessers heeft alles mee om een mooie transfer te maken deze zomer, behalve natuurlijk de coronacrisis.

"Het is inderdaad een heel slecht moment", zegt de aanvaller bij Voetbal International. "Maar dan nog weten we niet wat er gaat gebeuren. Misschien dat het over een maand helemaal losbarst, misschien ook wel helemaal niet. Dat is niet te voorspellen en dat maakt het wel spannend. Maar ik heb het niet in de hand en ik kan me er dan ook beter niet druk om maken."

Dus nu is het wachten op interesse. "Ik denk dat ik met mijn manier van spelen wel in meerdere competities zou passen, maar ik houd graag alle deuren open. België? Dat zou altijd wel een keer kunnen. Het hangt er ook van af wat er deze zomer gebeurt. Misschien is België wel een mooie tussenstap naar een topvijf-competitie. Ik sluit dat zeker niet uit."