Deze jongeling droomt van EK volgend jaar: "Ik begrijp van de staf dat ik dichterbij de selectie ben gekomen"

Het EK is met een jaar verschoven en dat geeft de bondscoach de kans om nog heel wat spelers een jaar langer in het oog te houden. Dodi Lukebakio - nog steeds maar 22 - bijvoorbeeld. De winger van Hertha Berlijn wil zich in de kijker spelen.

Voor jongens als Lukebakio kan het dus een voordeel zijn dat het EK werd uitgesteld. "Maar of het echt goed nieuws is, dat weet ik niet. Het is jammer dat het uitgesteld werd. Maar als je het van de andere kant bekijkt, is het duidelijk dat dit me de kans geeft om bij de 23 te zijn. En daar moet ik van profiteren", zegt hij bij Sudpresse. De Rode Duivels zijn al langer een doel. "Inderdaad, ik doe er alles aan zodat de bondscoach me opmerkt. Ik heb al contact gehad met stafleden en ik begrijp tussen de lijnen dat ik dichterbij de selectie ben gekomen. Het zou een droom zijn om het shirt van mijn land te dragen!"





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt live op Voetbalkrant.com vanaf 20:01.