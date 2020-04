Bundesliga-Belgen maken zich op voor herneming: "Ik kan me niet voorstellen dat met een mondmasker op een veld staat met een hartslag van 180"

In tegenstelling tot bijvoorbeeld België en Nederland ziet het er naar uit dat de bal in de Bundesliga weldra weer zal rollen. De streefdatum tot dusver is nog steeds 9 mei in Duitsland. De trainingsintensiteit wordt dan ook opgeschroefd.

VTM sprak daarom met enkele Bundesliga-Belgen, die in tijden van lockdown toch in groep trainen. Voor Wolfsburg-doelman Koen Casteels is er weinig veranderd. "We trainen al langer op de club. Uiteraard altijd in kleinere groepjes, helemaal anders dan we gewend zijn." "De afstand moet steeds bewaard worden, maar de trainer past zijn oefeningen aan. Voor ons als keepers valt het zeker mee, wij kunnen onze normale keeperstraining afwerken. Daar ben ik heel blij om." De doelman fronst de wenkbrauwen bij het idee om met mondmaskers te voetballen. "Ik draag een mondmasker om naar de winkel te gaan. Zelfs dan voel dat heel benauwend en raar aan, en is het moeilijker om te ademen. Ik kan me niet voorstellen wat dat zou geven tijdens een voetbalwedstrijd, met een hartslag van 180."





