Anderlecht weggelachen in België, maar in Nederland ligt nu hetzelfde voorstel op tafel

Een paar weken geleden deed Anderlecht het voorstel om de Europese gelden te herverdelen. Dat werd toen van alle kanten op hoongelach onthaald. Maar in Nederland heeft nu de KNVB datzelfde voorstel op tafel gelegd.

De Europese tickets worden in Nederland verdeeld op basis van de rangschikking. Ajax, AZ, Feyenoord, PSV en Willem II spelen Europees. De KNVB vindt dat ze een deel van de koek moeten verdelen. “Het bestuur betaald voetbal is van mening dat in deze moeilijke tijden voor het Nederlandse (betaald) voetbal eenheid en solidariteit erg belangrijk zijn", klinkt het.

"Mede om die reden is het bestuur van mening dat de clubs, die op grond van het besluit zullen deelnemen aan de Europese clubcompetities, de zware morele verplichting hebben om een gedeelte (25%) van de startgelden die zij ontvangen in verband met deze deelname beschikbaar te stellen ter verdeling onder de verschillende profclubs. Hiertoe wil het bestuur betaald voetbal op korte termijn met de betrokkenen om tafel gaan."