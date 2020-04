Slecht nieuws voor Batshuayi: enkele maanden geleden richting uitgang geduwd, nu contractverlenging voor Chelsea-speler

Olivier Giroud flirtte er afgelopen winter op los met Internazionale. Tot een akkoord kwam het echter niet. Enkele maanden later liggen de kaarten helemaal anders. Het contract van Giroud bij de Blues, dat deze zomer afloopt, zou verlengd worden. Een teken aan de wand voor Michy Batshuayi?

Olivier Giroud, 33 jaar intussen, belandde helemaal op een zijspoor bij Chelsea. Na de blessure van revelatie Tammy Abraham kreeg Giroud vaker speelgelegenheid van Frank Lampard. De Chelsea-legende was onder de indruk van de Franse spits en wil Giroud nu een contractverlenging van een seizoen bieden. Dat meldt de BBC.

Diverse Franse media laten al weten dat het contract intussen ondertekend is. Alweer geen blijk van vertrouwen in Michy Batshuayi, die met Tammy Abraham en Olivier Giroud moet strijden voor een plaats in de spits.