Javier Tebas heeft kritiek over het stopzetten van de competitie in Frankrijk: "Voetbal is niet gevaarlijker dan werken in een fabriek"

Ondanks de annuleringen in Frankrijk en Nederland, zegt de voorzitter van de Spaanse competitie dat het van vitaal belang is dat competitie afgerond kan worden.

Javier Tebas, de voorzitter van La Liga, heeft kritiek geuit op de beslissing om de Ligue 1 stop te zetten. Volgens hem zal de Spaanse competitie gewoon uitgespeeld worden. Minister-president Pedro Sanchez kondigde dinsdag aan dat beroepssporters, waaronder voetballers, vanaf 4 mei beperkte trainingen kunnen hervatten.

"Ik begrijp niet waarom het gevaarlijker zou zijn om achter gesloten deuren te voetballen, met alle voorzorgsmaatregelen, dan aan een lopende band te moeten werken of op een diepzeevissersboot te zitten, etc.," zei Tebas in een verklaring.

"In andere landen zijn de teams al aan het trainen, dit is het voorbeeld dat we moeten volgen. In Spanje is voetbal een belangrijke economische motor die we net als zovele andere moeten reactiveren. We blijven ons richten op deze reactivering, op een verantwoorde manier en in overeenstemming met de gezondheidsaanbevelingen."