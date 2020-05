Ondanks stopzetting Nederlandse competitie wil John van den Brom niet opgeven: "Hopelijk krijgen de advocaten het voor elkaar"

FC Utrecht greep naast Europees voetbal door de stopzetting van de Nederlandse competitie. Ook de bekerfinale werd geannuleerd, maar ex-Anderlecht-trainer John van den Brom hoopt die desondanks wel nog te spelen. Daarom heeft Utrecht ook de groepstraining hervat.

"Het is moeilijk te accepteren voor sportmensen", reageert Van den Brom bij FOX Sports. "Gelukkig legt de club zich er niet zo makkelijk bij neer en zijn ze vol in beraad om te kijken of ze iets kunnen doen tegen de uitspraak van vorige week. We gaan als club niet akkoord met hetgeen besloten is. Wat de vervolgstappen zijn, moeten wij als spelers en trainers afwachten. Feit is wel dat ze strijdbaar zijn, dat is goed."

Van den Brom en Utrecht willen alle middelen aanboren om die finale toch nog te spelen. "We hopen - met alle hulp van buitenaf - om die bekerfinale toch nog ergens te kunnen spelen. Als blijkt dat het absoluut kansloos is en de directie zegt: "We hebben gedaan wat we konden, maar het kan niet", dan kunnen we ons erbij neerleggen. Laten we hopen op de club en het team van advocaten eromheen om uiteindelijk voor elkaar te krijgen dat we toch de bekerfinale kunnen spelen. Dat is een beetje dubbel."